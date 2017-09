31. augustil avasid Kaisa Oja-Mehine ja Marko Mehine Tartus oma esimese tantsukooli nimega Respect. Uues Sepa hoonetekompleksis avatud tantsukooli tuli uudistama üle paarisaja külalise.

Respecti imelise 500-ruutmeetrise parkettpõrandaga saal hakkab kindlasti lihvima uusi maailma vallutavaid tantsutähti.

Kaisa Oja-Mehine ja Marko Mehine oma esimese tantsukooli (Evelin Virnas)

Kohal oli ka Eesti Tantsuspordi Liidu vastne president Aune Past, kes rõõmustas selle üle, et tema ametisse saamise järel sai just Respect liidu esimeseks uueks liikmeks.

Kõik unistused on loodud täituma! Avakõnet pidades mainis Kaisa Oja-Mehine: „Kui minul on unistus, siis teie olete need, kes aitavad sel unistusel teoks saada!“

Avaüritust juhtis stilist ning saatejuht Ženja Fokin.