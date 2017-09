USA kõmu-uudiste veebikülje Radar Online andmeil on muusikalegend Tom Jones tõsiselt haige.

77aastane laulja lükkas hiljuti arstide soovitusel oma kontserditurnee edasi ning lubas üheksa kuu pärast – järgmise aasta mais – taas laval olla.

Kuid Radar Online'i väitel on sõbrad Jonesi pärast väga mures. „Ta on viimase kahe aasta jooksul põrgust läbi käinud. Kõik palvetavad, et ta vastu peaks.“

Mullu kevadel röövis vähk Tomilt abikaasa Linda, kellega ta jõudis koos olla ligi 60 aastat. Ent Radar Online'i kinnitusel põeb ka staar ise surmahaigust. Ise pole Jones oma tervislikku seisundit kommenteerinud.