Eile õhtul oli „Seitsmeste uudiste“ saatejuhiks Sirje Eesmaa, kuid tavapärase kõlava ja selge häälega naine juhatas saate sisse praktiliselt sosistades. Õhtulehe poole pöördus üks murelik televaataja, kes tundis muret, et mis küll saatejuhi häälega juhtunud on?

Eesmaa rääkis Õhtulehele, et teda on kimbutamas sügisene viirushaigus ning see on röövinud temalt hääle.

„Mul tavaliselt häälega probleeme ei ole ja tavaliselt tuleb see kohe tagasi. Kogu aeg oli selline tunne, et kohe kohe hääl tuleb ja kuna ma manustasin ka erinevaid ravivahendeid, seepärast ei otsinud ma ka vahetust, et keegi tuleks minu eest eetrisse, sest ma mõtlesin, et kohe hääl tuleb. Aga näed, ei tulnud!“ naeris ta.