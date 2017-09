„Pika ja väärika ajalooga Disainiöö võõrustamine on selles osas loomulik jätk, et saame oma külastajatele pakkuda Eesti põnevamaid ja ainulaadsemaid kultuuri- ning disainielamusi,“ lausus Kullo.

18. septembril avatakse Disainioksjonil osalevate toodete näitus. Näitusel on kuni kümme disainirariteeti, mille hulka kuuluvad näiteks Boris Berlini 100% taaskasutatud plastist valmistatud vildist toolid ja Karlotta nahast voorusevest. 27. septembril toimub Solarises soojendusoksjon, mille käigus läheb enampakkumisele kolm eset, teiste hulgas Rolf Benzi lounge-tool 394, Labsdesign. Disainioksjonist saadav tulu läheb noorte disainitalentide enesetäienduse toetuseks.

- Mood ja melu

22. septembril kell 17 toimub elustiilifotograafi Artur Sadovski uue T-särgi brändi esitlus. Päev hiljem, 23. septembril kell 14 leiab Solarise Eesti Disaini Majas aset Eesti Kunstiakadeemia moedisainitudengi Krista Tulpi kollektsiooni Piece of Cake esitlus. Kollektsiooni teeb eriliseks see, et esemed on ilma õmblusteta ehk loodud laserlõikuriga.

- Filmid ja vestlusringid

Filmi- ja disainisõpradele näidatakse kaasamõtlemiseks 25. septembril Apollo kinos design talk lühifilme, kus oma ametit ja loomingut avavad armastatud Eesti disainerid. Samuti toimub 26. septembril kell 14 kinos Artis eelregistreerimisega arutelu teemal „Mille järgi valid tekstiilimaterjali? Arengusuunad tekstiili- ja nahatööstuses“.