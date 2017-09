Suvi on läbi ja ees on ootamas pikk periood vihmaseid ja pimedaid päevi. Kuidas sellele pikale ja pimedale ajale terve ning õnnelikna vastu minna?

Ometigi pole ju järgmine suvi enam kaugel. Ja praegu on just õige hetk, et jõuludeks ja kauniks peokleidiks valmis olla!

Kõik on sinu enda kätes, kuid ära unusta, et uuringute järgi kulub 66 päeva, et me kohaneks muutuste ja parema elustiiliga.

5 asja, mida saad igapäevaselt enda heaks teha:

Trenn enne tööd

Hommikusöögiks valgurikas toit

Päevas kaheksa portsjonit (peotäit) puu- ja köögivilja

Alusta ja lõpeta päev nii, veedad esimese ja viimase tunni nutitelefonita