Harju maakohus mõistis täna kaheksaks aastaks vangi 31aastase Mivort Vaiga, kes ebaseaduslikult ja varalise kasu saamise eesmärgil omandas vähemalt 27 063,70 euro eest suures koguses marihuaanat.

Kokku Vaiga kasutuses olnud korterist ning eluruumis asunud raudkapist ja külmikust kätte üle 20 kilo marihuaanat, üle 200 grammi hašišit ja ligi 200 grammi kokaiini sisaldusega pulbrit. Tõendamist leidis ka 400 grammi marihuaana edasimüük Vaigalt täna samuti süüdi mõistetud 22aastasele Jaan Tammistele. Viimasele mõistis kohus karistuseks kaks aastat, kolm kuud ja 23 päeva tingimisi vangistust, kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Karistusseadustik sätestab, et kahju või süüteo ulatus on suur, kui see ületab 40 000 eurot. Vaiga kasutuses olnud ruumide läbiotsimisel leitud marihuaana realiseerimisel tänavakaubandusse oleks kriminaaltulu ületanud 400 000 eurot, kokaiinikoguse puhul 16 000 eurot.

Kohtuotsusega konfiskeeriti ka mõlema süüdimõistetu vara, mis antud juhul koosnes sularahast. Mivort Vaiga puhul 5500 eurot, Jaan Tammiste puhul 230 eurot. Menetluskuludena mõisteti Vaigalt välja 3929 eurot ja Tammistelt 1442 eurot. Kriminaalasi lahendati kokkuleppemenetluses. Mõlemad mehed on varasemalt karistamata.

Otsus ei ole jõustunud, kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise korral võib tänase otsuse vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.