Telekanal TV3 teatas nädalavahetusel, et kevadel on oodata uut hooaega saatele „Eesti otsib superstaari“, mis saab olema järjekorras seitsmes. Viimasest hooajast on möödas kaks, esimesest aga lausa kümme aastat ning on paslik teha tagasivaade kõigile staarisaate võitjatele ning vaadata, millega nood hakkama on saanud.

Esimene hooaeg, võitja Birgit Õigemeel (praeguse nimega Sarrap)

2007. aasta veebruaris tuli staarisaade esmakordselt ekraanile. Saatejuhtideks olid siis Aigi Vahing ja Jüri Nael, kohtunikeks Mihkel Raud, Heidy Purga ja Rein Rannap. Eelvoorudes osales enam kui 1500 staarikspürgijat, kellest finaalsaadetesse pääses üheksa. Superfinaalis pistsid rinda Birgit Õigemeel ja Luisa Värk (tänaseks Rõivas). Võitja Birgit sai auhinnaks 100 000 krooni ja poole miljoni kroonise plaadilepingu.