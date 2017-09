„Kuna Eesti on rahvaarvult väike, pole igal aastal võimalik superstaarisaadet sellises koosseisus teha. Peab mõne aasta ootama, et kasvaks peale uus põlvkond,“ põhjendab TV3 avalike suhete juht Kadi Poll, miks oleme uut superstaarisaadet pidanud jälle mitu aastat ootama.

TV3 teatas reedel oma sügispeol, et sel kevadel tuleb saade „Eesti otsib superstaari“ taas. Viimane hooaeg lõppes aastal 2015 Jüri Pootsmanni võiduga. Ka enne seda toimus viimane hooaeg kolm aastat varem. TV3 avalike suhete juht Kadi Poll ütleb, et Eesti on lihtsalt nii väike ja päris igal aastal staarisaadet teha pole võimalik. „Peab ootama mõne aasta, et kasvaks peale uus põlvkond ning kandideerida saavad ju kõik – need, kes on eelmistel hooaegadel võimalusest ilma jäänud kui ka need, kes just sel aastal on oma talenti valmis ka ülejäänud maailmale näitama.“

Uus hooaeg läheb käima juba lähikuudel ning Poll paljastab, et tänavu on registreerimine pisut teistmoodi – registreerimisel tuleb lisada ka video, milles osaleja oma lauluoskust demonstreerib. Info eelvoorude täpsete toimumiskohtade ja –aegade kohta avalikustatakse TV3 kodulehel oktoobri lõpus. Saade jõuab ekraanile aga kevadel. Sügishooajal rõõmustab meid aga saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ uus hooaeg. Kindlasti ei ole kummagi saate tegemine telekanalile ega produktsioonifirmale eriti odav lõbu. „Tõesti pole see odav ja lihtne, kuid telekanal teeb omalt poolt kõikvõimaliku, et igal hooajal oleks eetris üks suursaade. Näosaade ja superstaarisaade on rahva lemmikud ja et televaatajale rõõmu pakkuda, jätkame traditsiooni ning toome mõlemad suursaated ka tagasi ekraanile koos uute talentidega,“ sõnab Poll.

Selle, kellest saavad uue hooaja saatekohtunikud ja saatejuhid, jätab Poll praegu veel saladuseks. Paljud aga arvavad, et superstaarisaate formaat on juba aegunud ja mujal maailmas on populaarsemad hoopis „X-Factor“ ja „The Voice“. „„Eesti otsib superstaari“ on Eesti vaatajale tuttav bränd ja seda oodatakse massiliselt tagasi ekraanidele. Saadet on saatnud edu ning ka positiivne vastukaja. Hetkel oleme otsustanud superstaarisaate kasuks, kuid ei välista kindlasti seda, et tulevikus „The Voice“ või „X-Factorit“ meie ekraanil kohtab.“