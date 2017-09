Tulekul suur death metali õhtu rokiklubis Tapper: Dying Fetus, Psycroptic, Disentomb ja Beyond Creation ()

Nende kirjutatud lugude (ja vahest ka plaadikujunduste) teemaks on tõesti enamasti kaasaeg ja (eriti USA-s) valitsev ühiskonnakord, kuid bändina ei ole Dying Fetus omandanud endale mingit kindlat vaadet, imagot, või poliitilist kuuluvust. Bändi trummar Trey Williams (bändis alates 2007. aastast) vastab küsimusele, et millist sõnumit üritab bänd oma muusikaga edastada, järgnevalt: „me lihtsalt tahame, et inimesed jälgiksid, mis nende ümber toimub, igakülgselt, ning teeksid informeeritud, ratsionaalseid otsuseid.“

Viimane neist iseloomustab nii bändi muusikat kui ka nende esinemisgraafikut, kuna Dying Fetuse näol on tegemist üksusega, kes tuuritab iga uue albumi tarbeks täiesti väsimatult. Tänaseks päevaks kaheksa stuudioalbumit välja andnud bänd on Ameerika metali skeenes legendi staatuses, ning neid loetakse ka üheks suurimaks mõjutajaks 2000-ndendate keskel populaarsust kogunud deathcore’i alažanrile, olles eeskujuks just oma brutaalsuse poolest. Dying Fetusest on ka kirjutatud ka kui väga poliitilisest bändist, millega bändiliikmed nõustuvad niivõrd-kuivõrd.

Eestisse tuleb bänd oktoobris esmakordselt, esitlemaks oma uut albumit, millel pealkirjaks „Wrong One To Fuck With“, ning võib-olla ongi hea, et nad alles nüüd esimest korda tulevad, sest et WOTFW on suurepärane segu kõigest, mis teeb Dying Fetusest Dying Fetuse: robustselt madal kitarrikõmin, tehniliselt perfektsed soolod, sektsioonid kus näiliselt lülitutakse hüperkiirusele, millele vastukaaluks hetked, kus maadpurustava jõuga breakdownid omale teed rajavad. Lühidalt, Wrong One To Fuck With on death metalifänni jaoks perfektne kink.

Dying Fetuse rünnaku tarvis soojendavad rahvast üles aga mitte vähem metsikud bändid. Psycroptic on Austraalia läbi aegade kõige tuntum death metali bänd, mis asutati aastal 1999 vendade Haleyde poolt (David trummidel ja Joe kitarril). Bänd on tänaseks välja lasknud kuus stuudioalbumit, ning nende plaati „The Scepter of the Ancients“ loetakse üheks parimaks tehnilise death metali plaadiks üldse. Austraalia Tasmaania osariigist pärit grupeeringu hüüdnimeks on mitte eriti üllatuslikult „Tasmaania kuradid“, kuna tegemist on ühe kuratlikult virtuoosse ja samas ekstreemse bändiga, kelle päritolu on andnud nende helikeelele teatava x-faktori võrreldes kõigi teiste suurte death metali nimedega.

Austraaliast, sedapuhku Brisbanest, tuleb ka kontserdi kolmas esineja, võrratult rõhuva helikeelega Disentomb. Tegemist on veel võrdlemisi noore bändiga, mis asutati 2009. aastal. Tänaseks päevaks on see brutal death metali grupeering välja andnud kaks stuudioalbumit, kus keskseteks motiivideks on žanrile iseloomulikult madalad ja kolossaalsed kitarririfid ning peadpööritavalt brutaalne vokaalesitus. Disentomb on üks väga, väga raske helikeelega bänd.

Viimaseks esinejaks on Kanadast, Quebecist pärit tehnilise death metali võlurid Beyond Creation. Bänd tuli esimest korda kokku 2005. aastal ning sest ajast saadik on maha saadud ka kahe stuudioalbumiga, millest viimane, pealkirjaga „Earthborn Evolution“, nägi ilmavalgust 2014. aastal. Võrreldes Dying Fetuse ja Disentombiga jääb Beyond Creation brutaalsuse poolest selgelt alla, kuid selle eest pakuvad nad äärmiselt kompleksseid, isegi džässilikke kompositsioone, mis on hingavama ülesehitusega ja pakuvad kindlasti rõõmu kuulajale, kes hindab tehnilist täpsust ning nootide kõlavust.

Küll aga on Beyond Creationi lugude kiire tempo, vihased kitarririffid ja gutturaalsed vokaalid tunnistajaks, et tegemist on endiselt ja selgelt äratuntavalt death metali esitajaga. Psycropticu ja Beyond Creationi agressiivne tehnilisus sobib suurepäraselt Disentombi laastava brutaalsuse ja Dying Fetuse tervikpaketiga, et pakkuda ühele death metali fännile 21. oktoobril kõike seda, mis žanri kuulajaid fännideks on teinud.