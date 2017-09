Nordecon AS ja Haven Kakumäe OÜ sõlmisid lepingu Tallinnasse Kakumäele aadressile Lesta 10 kolme kortermaja projekteerimiseks ja ehitamiseks. Nordeconi lepingu maht on ligikaudu 11 miljonit eurot, Haven Kakumäe arenduse investeeringute kogumaht on 70 miljonit eurot. Majad valmivad 2018. aasta lõpuks.

„Oleme Tallinnasse Kakumäe poolsaarele valmis saanud Eesti kõige uuema jahisadama ning nüüd alustame sinnasamma ka kortermajade ja sadamahoonete arendust – sellest piirkonnast saab ilus ja terviklik ala elamiseks ning spordi ja hobidega tegelemiseks,“ ütles Haven Kakumäe OÜ juhatuse esimees Neeme Kaarma.

„Eratellijate osakaal hoonete ehituses on päris suur, see on väga positiivne. Eriti aktiivne on Tallinna elamuehitus, muud ehitusvaldkonna sektorid on mõõdukas kasvus,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma. „Kakumäe Lesta 10 kortermajad on kindlasti hea müügipotentsiaaliga, kuna asuvad väga hästi planeeritud ja läbimõeldud piirkonnas. Majad on mere ääres, vaikses ja rahulikus piirkonnas, jahtklubi kõrval, ümber on lopsakas loodus ja hulgaliselt sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi, aga samas on ka hea ligipääsetavus nii merelt kui maalt, nii jalgsi kui transpordivahenditega.“

Lesta 10 kolm kortermaja on 3-korruselised, hoonete brutopind on kokku 10695 m² ja netopind 9410 m². Kolmes majas on kokku 55 korterit, korterid on 2–5toalised. Maju ühendab maa-alune parkimiskorrus. Igast trepikojast viivad liftid soojustatud parklasse.

Korterid on avara planeeringuga, kõrgete, 3-meetriste lagede, põrandakütte ja maast laeni akendega, mis tagavad rohke valguse. Korterid on varustatud „targa kodu“ süsteemiga, akendel on automaatsed katted. Igas korteris on sauna võimalus.

Lesta 10 kortermajad asuvad Haven Kakumäe jahtklubi kõrval mere ääres. Kortermajad asuvad 15 min kaugusel Tallinna kesklinnast, umbes 5 minuti kaugusel Rocca al Mare kaubanduskeskusest, 5 minuti kaugusel Kakumäe rannast ning umbes 25 minuti kaugusel Tallinna lennujaamast.

