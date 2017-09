Mekkisime Kriskal OÜ krabipulki, krevetinuudleid ja meremarja ning kirjutasime, mis mulje need meile jätsid.

Kõigepealt aga annab Kriskal OÜ nõu, kuidas neid tooteid toitudes kasutada:

Meremarjade baasseguks võiks olla:

a) meremari

b) hästi peeneks hakitud mugulsibul

c) sidrunipipar maitse järgi



Baassegu segada kodujuustuga.

Meremarja ja kodujuustu võib panna üks ühele või üks kahele.

Võib ka veidi hapukoort panna ning teha kõike tunde järgi.



Kumbagi segu saab kasutada avokaadode täiteks eemaldatud kivi pesasse, röstsaial või ülepannikookide täidiseks.



Erinevalt naturaalsest kalamarjast, saab toodet ka kuumtöödelda erinevate toitude sees.



Krabipulgasalat võiks aga olla selline:

a) hiina kapsa (võib ka jääkapsas või salatikapsas)

b) krabipulgad või krevetinuudlid

c) taine suitsusink

d) ananass (konserveeritud)

e) mais (konserveeritud)

f) kreeka pähkel

Ja loomulikult ka degusteerijate parimad kommentaarid:

Krabipulgad

- Kriskali krabipulgad on head. Meeldiva kalase maitsega ja sellise tummise koostisega. Ei lagune näpu vahel ära.

- Need on suuremad kui mõne muu firma krabipulgad ja kindlasti ühed maitsvamad, mida söönud olen.

- Minule meeldis süüa neid niisama ilma saiata. Kohe mitu tükki sõin järjest ära. Laps mugis ka kahe suupoolega.

- Need krabipulgad võiks ka tükeldatult salatisse panna. Päris hea kooslus oleks.

- Mõnusalt soolakad. Olen kohanud ka magedaid krabipulki, kuid need polnud nii head.

- Ma kasutaks neid krabipulki meeleldi oma lemmikus tatra-makra-kodujuustu salatis. Nüüd tean, mis ma homseks tööle kaasa teen!

- Pakid on mõnusalt käepärased. Täpselt sobivad piknikule kaasa võtmiseks.

- Eriti head oleksid need pulgad koos dipikastmega. Meeldib see, et nad on kalorivaesed ja seega võin neid vitsutada, palju süda lustib.

- Krabipulgad on alati mu pere suured lemmikud olnud ja tegelikult olen neid juba ammu proovinud. Sööme kogu aeg.

Krevetinuudlid

- See sobib ideaalselt salatisse. Näiteks tulid õhtul üsnagi ootamatult külalised ning tegin kähku salati, milles olid krevetinuudlid, muna ja värske kurk. Kõik kiitsid ning jäi mulje, et olin teinud tööd rohkem kui tegelikult.

- Saab kohe salati sisse valada ega pea ise midagi hakkima. Ülimugav ja maitsev!

- Maheda ja kreemika maitsega!

Punane meremari

- Mulle väga meeldis, võis süüa nii paljalt kui ka saia peal. Täpselt paras soolasus ja natuke hapukust.

- Sobib ideaalselt toidu dekoreerimiseks. Näiteks võileivatordile või mõnele salatile.

- Lööge või maha, aga mina ei suuda teha vahet päris kalamarjal ning Kriskali meremarjal. Mõlemad on sama head.

- Praesai, või, hapukoor ja meremari on igati hea valik.

- Sobiks ideaalselt peolauale, näeb välja üsna kallis.

- Mina suur kalatoodete sõber pole ja seetõttu ka tööl ise punast meremarja ei proovinud. Küll aga viisin selle koju, sest teadsin, et sõbranna, kes on kalamarja hull, tuleb külla. Temalt saab kindlasti konstruktiivset kriitikat, mõtlesin ma. Tegin talle meremarjaga saia ning ta kiitis väga. Nentis, et teeb küll meremarjal ja kalamarjal vahet, kuid meremari on suurepärane alternatiiv.

Must meremari

- Kuna karbil on kirjas, et tegemist on meremarjaga, siis seda vist nagu päris kalamarjaks lugeda ei saa. Aga maitse on üsna ligilähedane.

- Punane meremari on kübe soolasem, must jällegi mahedam. Must meremari meeldib mulle rohkem, sest on veidi pehmem.

- Mina krõbistasin seda näkileibadega. Imeline kooslus.