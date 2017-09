Nädalavahetusel pidas Briti politsei kinni kaks noormeest - 18- ja 21aastase, keda seostatakse Prsons Greeni peatuses toimunud plahvatuse korraldamises. Tänaseks on teada, et mõlemad mehed on pärit samast kasuperest.

Noorema nime pole avalikustatud, kuid usutavalt on ta Iraagist pärit orb, vahendab Mirror. Teine, 21aastane mees on Süüriast pärit põgenik, ööklubis töötanud Yahyah Farroukh.

Mõlemad noormehed said peavarju 71aastase Penelope Jonesi ja tema 88aastase abikaasa Ronaldi juures. See Briti paar on jalule aidanud juba 268 last ning pälvinud koguni kuninganna Elizabeth II tunnustusordeni.