Erootikabutiik Eros tutvustab uusi nöörivabasid tampoone, mis annavad sulle soovitud vabaduse! Beppy tampoone kasutades saad ilma probleemideta ujuda, saunas käia, seksida, sportida ja pidutseda.

Beppy tampoon on pehme ja paindlik käsn, mida kannad päevade ajal enda sees ja mis pakub nähtamatut kaitset kuni kaheksaks tunniks. Tampoon on nähtamatu, kuna sellel ei ole nööri.

Seega saad sa päevade ajal Beppy tampooniga sauna minna ja keegi ei saa aru, et sul päevad on. Või ujuda, ilma et peaksid muret tundma. Samuti saad sa Beppyga mugavalt ja puhtalt oma partneriga voodirõõme nautida – sa ei pea talle isegi midagi selgitama, sest ta ei märka Beppyt.

Beppy tampoonid on välja töötatud günekoloogide poolt. Kõige populaarsemad on Beppy Wet niisked tampoonid, aga saadaval on ka Beppy Dry kuivad tampoonid. Beppy Dry on (nagu nimigi ütleb) anatoomilise kujuga kuiv käsn, mis lubab sul menstruatsiooni ajal mugavalt vahekorras olen.

Korduma kippuvad küsimused Beppy kohta

Kas on võimalik tampooni liiga sügavale lükata?

Ei, see ei saa sinu sisse kaduma minna, sest tal pole kuhugi kaduda. Vagiina ja emakakaela vaheline vahe on liiga väike, et tampoon sellest läbi võiks mahtuda.

Kuidas ma tampooni välja saan?

Beppy tampooni kasutamine on nagu kontaktläätsedega harjumine. Sa vajad lihtsalt natuke praktikat. Beppy tampooni on kõige kergem eemaldada, kui sa oled lõõgastunud.

Kas tampooni saab kergelt eemaldada, kui see on väga sügaval?

Pärast armatsemist on tampoon veidi sügavamal kui niisama kandes. Kohe pärast vahekorda on su vagiina maksimaalselt venitatud, seega oota natukene. Kõige parem on minna vanni või duši alla, kus sul on hea lõõgastuda. Kui tunned, et seda on vaja, siis lase dušiga tuppe natukene vett, et tampoon muutuks raskemaks ja liiguks väljapoole. Edu võti on lõõgastumine.

Miks sellel tampoonil pole nööri?

See teebki Beppyst nii kasutajasõbraliku toote. See annab sulle vabaduse teha, mida iganes sa soovid. Näiteks kui sa oled saunas, ujulas või rannas, ei pea sa iial muretsema, et tampooni nöör võib välja paista.

Kas nöörivaba tampoon on hügieeniline?

See on täpselt sama hügieeniline nagu nööriga tampoon, kuni sa pesed käsi enne paigaldamist ja eemaldamist.

Kas partner tunneb Beppyt minu sees?

Kui sa oled erutatud, on su vagiina paindlikum kui tavaseisundis. Kui tampoon on keha temperatuuriga, pehme ja paindlik vagiina seinas, siis su püsipartner võib tunda väikest erinevust (sest ta tunneb sind füüsiliselt).

Kas Beppy tampooniga võib süütuse kaotada?

Jah, võimalik, et neitsinaha avaus, kust veri välja pääseb on liiga väike, et tampoon sealt läbi mahuks. Beppy tampoonid on seetõttu vähem sobilikud noortele tüdrukutele või naistele, kes ei ole veel vahekorras olnud

Mul on spiraal. Kas spiraali niidikesed tampooni külge kinni ei jää?

Sa ei pea selle pärast muretsema. Spiraali niidikesed ei haaku tampooni külge.

Beppy tampoone saad osta Erose erootikabutiigist!