Maailmas on umbes 70 last, kes on sündinud tänu sellele, et nende emade munasarjakudet on külmutatud. Ilma selle keeruka protseduurita poleks neil vähidiagnoosiga naistel ilmselt olnud kunagi võimalik emaks saada, edastab ERRi uudisportaal.

Naistel, kel avastatakse kasvaja ning kes seetõttu peavad läbima keemia- või kiiritusravi, tekib suure tõenäosusega menopaus, kuna ravi on toksiline ja selle tulemusena sureb suurem osa munarakkudest. Teisisõnu jäävad need sageli noored naised ilma võimalusest saada laps.

Eesti teadlaste ja arstide abiga on üks selline beebi nüüd ilmale tulnud ka Eestis, seda veel ajal, kui enamikus Euroopa riikides polnud ühtki sellist last sündinud.