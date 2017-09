BBC eetris olnud Victoria Derbishire'i programm tõi päevavalgele loomade äärmiselt kehvad tingimused nende transportimisel.

Leiti, et loomakasvatusettevõtjate seaduserikkumised transporditavate loomade puhul on muutunud rutiiniks, vahendab BBC. Loomade vedu jälgisid sotsiaalhoolekande heategevuslikud organisatsioonid peaasjalikult Türgi ja Lähis-Ida piiril.

Seni on Suurbritannia valitsus teatanud, et astub samme elusloomade veo kontrollimiseks pärast Brexiti jõustumist. Siiski on mõned loomakaitseorganisatsioonid skeptilised, nõudes enam kui kaheksa tundi kestvate reiside keelustamist.