Birgit on Eesti esimene superstaar ning tema duett Riho Sibulaga on kindlasti üks nendest faktoritest, miks neiu toona võitis. Birgit tõstab oma imelise ja võimsa häälega tõepoolest kuklakarvad püsti!

TV3 sügispeol hõisati välja rõõmustav uudis: kevadel tuleb taas ekraanile hittsaade "Eesti otsib superstaari", mille esimene hooaeg oli eetris täpselt kümme aastat tagasi. Hooaegade jooksul on saates olnud palju suurepäraseid ja kehakarvu kergitavaid esitusi. Meenutame, millised on neist parimad!

2. Jana Kask - "Laula mu laulu helisev hääl"

Superstaari saate teise hooaja võitis Jana Kask. Oma võimast häält suutis ta hästi demonstreerida ilusa eesti keelse Ivo Linna ja Rock Hoteli looga "Laula mu laulu helisev hääl".

3. Kene Vernik - "Wicked Game"

Kene Vernik osales superstaarisaate kolmandas hooajas. Neiu suutis kutsumatu hiti "Wicked Game" väga omapäraselt ja seksikalt lavale tuua. Pärast superstaarisaadet lõi Vernik kaasa bändis Mimicry.

4. Rosanna Lints - "You Oughta Know"

Rosanna Lints oli juba väga noorena tõsiselt võimsa häälega lauljatar. Neiu sai superstaarisaatest tuule tiibadesse ning tegi karjääri lauljana, muuhulgas on ta osa võtnud "Eesti Laulust"

5. Elina Born - "Skyfall"

Elina Born osales superstaarisaate viiendas hooajas. Kuigi superfinaalis jäi neiu teisele kohale, sai tema lauljakarjäär siiski tuule hoogsalt tiibadesse ning tema võimast häält jäi meelde kõigile eestlastele.

6. Gertu Pabbo - "Kuula"

Gertu Pabbo võttis osa superstaarisaate kuuendast hooajast ning saavutas teise koha. Superfinaalis esitas ta Ott Leplandi hitti "Kuula".

7. Jüri Pootsmann - "Hold Back The River"

Muidugi ei saa unustada kuuenda hooaja võitjat Jüri Pootsmanni, kes suutis James Bay hiti "Hold Back The River" Eestis kuulsaks laulda.

8. Liis Lemsalu - "Someone Like You"

Liis Lemsalu võitis staarisaate neljanda hooaja ja mis siin imestada on, kui ta saab Adele hiti laulmisega niivõrd suurepäraselt hakkama!

9. Birgit Varjun - "Who Want's To Live Forever"

Birgit Varjun võistles superstaari tiitli nimel kolmandas hooajas, jõudes ka finaali. Kahjuks jäi naine alla Ott Leplandile, kuid olenemata sellest, oli ta kolmandas hooajas kindlasti parim naishääl.

10. Teele Viira - "Tango"

Teele Viira oli kui tulesäde neljandas hooajas, kahjuks lõppes tema superstaaritee kuuendas saates, kuid tema võimas ja käre hääl jäi eesti muusikamaastikul kõlama hiljemgi.