Seal on Penelope Jones (71) ja tema 88aastane abikaasa Ronald kasvatanud 30 aasta jooksul üles 268 võõrast last ja said selle eest mõni aasta tagasi kuninganna Elizabeth II käest ordeni. Praegu kasvab peres kaks pagulasnoorukit. „Üks on vaikne ja väge korralik, teine aga käib kõigile närvidele,“ iseloomustavad naabrid.

Vahistamisel kasutati terrorismivastast seadust

Mõlemad praeguseks vahistatud noorukid võeti kinni tuginedes terrorismivastasele seadusele, mis tähendab, et nende trellide taga hoidmiseks pole vaja kohtu luba ja uurimisele pole seatud tähtaega kahlustuse või süüdistuse esitamiseks. Varem on jõutud süüdistuse esitamiseni siiski paari nädala jooksul, kirjutab Daily Express.

18aastane nooruk tuvastati rongis olnud turvakaamerate videote abil. Just tema oli toonud rongi omavalmistatud lõhkekeha, kuid pole kaugeltki kindel, et nooruk selle valmistas. Politsei teatel on teisigi kahtlusaluseid, kes on veel tabamata. Pomm oli pakitud kilekoti sees olnud plastämbrisse ja varustatud ajastiga. Õnneks ei plahvatanud see täisvõimusel – pommivalmistajail oli midagi viltu läinud. Seetõttu polnud ka vigastused kuigi tõsised, enamjaolt väiksemat sorti põletushaavad ja sinikad ning marrastused, mis saadi rongis, kui puhkes paanika. Äsja jaama jõudnud rongil olid uksed avatud ja inimesed said kiiresti välja pärast seda, kui olid üle elanud plahvatuse ja selle järgnenud kuumalaine. „Tuline laine levis nanosekundiga üle rongi. Ma nägin enda kõrval inimesi, kellel oli põletushaav näos. Minul vedas – ainult juuksed said kõrvetada,“ ütles üks rongis olnud inimestest Daily Expressile.

Eile oli vaid üks plahvatuses vigastada saanutest haiglas, teised olid lubatud kodusele ravile.

Varsti pärast plahvatust võttis selle eest vastutuse nõndanimetatud Islamiriik, kuid politsei pole kinnitanud väite paikapidevust. Peaminister Theresa May tõstis Suurbritannia terrorismiohu skaala kõrgeimale tasemele ja käskis tuua tänavatele politseinikele appi veelgi rohkem sõdureid. Tugevdatud valve alla võeti kõik tähtsamad objektid kogu riigis.