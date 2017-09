Laupäeva varahommikul kell 1.15 tuli Kenneka koos kolme naisega hotelli, et minna järgmisele korrusele peoruumi. Umbes 30 peolise Facebooki-postitustel on näha, kuidas ta istub ja kuulab muusikat. Videol näeb teda järgmine kord kell 3.24, kui ta väljub liftist – ilmselt hotelli üheksandal korrusel –, ei suuda enam sirgelt kõndida, prantsatab vastu üht ja teist seina, koridori lõpus peaaegu kukub, kuid haarab viimasel hetkel trepikäsipuust, kaob mõneks ajaks nurga taha ja ilmub siis jälle nähtavale.

Kella 3.32 videokaadris on näha, kuidas Jenkins kõnnib tühja kööki – juba pisut sirgemalt –, vahetab paaril korral suunda ja läheb siis nurga taha, kus seisab külmkapp, millesse inimene mahub lahedalt sisse kõndima.

Kella nelja ajal hommikul helistavad sõbrad Kenneka emale ja kurdavad, et ei suuda tüdrukut leida. Mõne aja pärast helistab ema politseile ja kinnitab, et ta tütar ei talu alkoholi, kuigi armastab rüübata. „Juba üks klaas ja ta on maani täis,“ kurdab ema.

Politsei ei võta vedu. Tegu on ju täiskasvanud inimesega, kuid alustab kella ühe ajal pärastlõunal otsinguid. Hotell vaadatakse sealsete töötajate abiga üle, kuid tulemusteta. Kenneka pereliikmed ja sõbrad käivad omakorda hotelli läbi, koputavad igale uksele, aga neiu leitakse alles pühapäeval kella 12.30 paiku, kui ühel hotellitöötajal tuleb pärast turvavideo vaatamist pähe heita pilk hotelliköögi külmkappi.

Reedel teatasid perekonna advokaadid, et nad ei usu versiooni nagu Kenneka ise otsustas end külmkappi sulgeda, et seal surra. Nad nõuavad uut lahkamist ja FBI kaasamist uurimisse. Youtube kubiseb amatööranalüüsidest, kuidas ja miks on turvakaamerate videoid redigeeritud, et kinnitada politsei versiooni purjus inimese surmast ettevaatamatuse tõttu.

Aga tõepoolest – miks pidi neiu, olgu nii purjus kui tahes, vabal tahtel külmkappi minema? Varem oli ta marssinud ühte vabasse numbrituppa ja sealt välja tulnud, kuigi kahtlemata olnuks seal mugavam magada.