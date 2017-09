Ivangorodi võimud süüdistasid 1998. aasta sügisel narvalasi üle jõe naabrite juures käimises – toidupoed ostetakse tühjaks ja isegi lasteaedades pole enam pisipõnnidele süüa anda.

Narva toonane linnapea Raivo Murd võttis Ivangorodiga ühendust ja tsiteeris neile piiriületusstatistikat: ivangorodlasi käib Narvas kaks korda rohkem, kui on liiklust vastupidi. Siiski, päästmaks Ivangorodi lapsi nälgimisest, otsustas Narva Punase Risti kaudu ülejõenaabritele toiduabi saata. Linn eraldas 15 000 krooni, raha andsid ka ettevõtted ja isegi lihtsad naravalased. „Kui neil on abi vaja, siis me ei hooli isegi sellest, et Ivangorod on jätnud meile tasumata veearve 15 miljonit krooni,“ ütles Raivo Murd.

Koguti jahu, makarone, teed, võid, toiduõli, hirssi, odratangu ja muud kraami. Kokku neli tonni. Narvalaste arvestuse järgi pidanuks sellest Ivangorodi lasteaedadele jätkuma kaheks nädalaks.

Narva Punase Risti saadetud abikoorem läks 16. septembril teele, aga tuli veel samal õhtul tagasi. Vene tolliametnikud autot üle piiri ei lubanud. Alles järgmiseks päevaks suutis Ivangorod piiriületuseks loa hankida ja nii jõudis narvalaste abi sealsete nälgivate lasteni.