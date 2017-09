„Pidevalt kummitav süütunne ja valu! Meeletu valu! Valu, mis ajab oksendama ja mida ei saa kontrolli all hoida,“ püüab oma tundeid kirjeldada ema Ly pärast poja enesetappu. „Ole kui tahes tugev inimene – see on valu, mis surub su põlvili maha ja muudab sind alatiseks!“

Eesti kaotas suitsiidide tõttu eelmisel aastal 183 elu: 146 meest ja 37 naist. Iga enesetapp mõjutab uuringute järgi 60 lähikondlast, seega kannatas eelmisel aastal vabasurmade mõjul 12 000 inimest.

Ly noorim poeg läks vabasurma 2015. aasta septembrikuus. Lapse kaotanud emana on ta seda meelt, et suitsiid on teema, mida ei tohiks maha vaikida. Vastupidi – sellest peab rääkima ausalt ja otse.

„Koorem, mis jääb mahajääjatele kanda, on ränkraske, aga see teema ei tohi olla tabu. Enesetapud pole ju lihtsalt numbrid statistikas. Nende numbrite taga on perekonnad, kes peavad selle tragöödiaga päevast päeva toime tulema ja mitte keegi ei küsi neilt ette, kas nad on selleks valmis,“ arutleb Ly.