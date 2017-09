„Meie ei ole tähelepanu äratanud, istume oma väikese niši otsas,“ vastab Sander küsimusele, kas tanklal on ka ostuhuvilisi olnud. „Igal asjal on oma hind. Kui keegi tuleb ja pakub sellise hinna, et ma istukile kukun, siis miks mitte. Järelikult see hind on siis selline.“

„Me teeme kõiki töid, mis vähegi tarvis, see on meid päästnud,“ ütleb Jõgevamaal asuva Kudina Tankla omanik Aivar Sander. „Meie klientideks on omakandi inimesed, võõraid siin pole, turist eksib siia harva.“

Naabruses asuva Maarja-Magdaleena tankla omanik Aare Kont, keda Sander kutsub sõbralikult kolleegiks, ütleb, et tema tankla vastu vaevalt keegi huvi tunneb. „Kui keegi ostab, siis ainult selleks, et see kinni panna,“ sõnab Kont. „Praegu on see pereettevõte, oleme hakkama saanud. Ümbruskonna põllumehed ja inimesed käivad ikka siin.“

Viimase kahe aasta jooksul on kolm suurt tanklaketti üles ostnud sadakond tanklat. Mõni neist on ka kinni pandud.

„Pärast Lukoili ostu oleme mõne kõrvutioleva jaama sulgenud,“ ütleb Olerexi aktsionär Antti Moppel, kelle firma on sulgenud mitu viimaste ülevõtmiste käigus soetatud tanklat. „Meediasse jõudis Lihula tankla sulgemine, aga tanklaid on Eestis nii tihedalt, et suurt tähelepanu see ei pälvinud. Ma arvan, et Alexela hakkab pärast Eurooili ostu samuti vaatama, millised jaamad ühendatud ketis alles jätta. Kui kaardile vaadata, siis neil ka osa tanklaid kattub. Iga tanklakett peab oma jaamavõrgu üle vaatama.“

„Meil on sada tanklat ja nii see võikski jääda, see on ilus number,“ ütleb Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik. „Meie tehing Eurooiliga ootab veel konkurentsiameti heakskiitu, aga ainus tankla, mis ostetutest võib-olla läheb sulgemisele, on Haapsalus. Seal on Alexela ja Eurooili tankla praktiliselt kõrvuti, ainult üks maja on vahel. Mujal meil kattuvust ei ole, nii et pigem jäävad kõik tanklad alles.“

„Väiketanklate püsimajäämine sõltub nende asukohast,“ sõnab Olerexi üks omanikke Antti Moppel. „Kui see on piirkonnas ainus tankla, siis miks mitte. Samas peab iga üksiküritaja leidma endale väga hea põhjuse, mis võimaldab ellu jääda.“

„Tankla edukusel on kolm põhjust,“ tõdeb Kuusik. „Kõik need kolm on asukoht. Väiketanklate püsimajäämine on veidi filosoofiline teema. Kui seal on kogukond, kes seda üleval peab, siis miks mitte. Kui tarbijat pole, kogukonna elu puudub, siis kaob sealt ka ettevõtlus.“

„Millalgi käiakse ka üksikud tanklad läbi, aga see võtab omajagu aega, sest suurtel on oma mänguasjad käes,“ vihjab Kuusik äsja toimunud ülevõtmistele ja omandatud tanklate kohendamisele.

„Töötaja on firma kõige suurem vara,“ teatab Sander uhkusega. „Kui inimene on siin 15 aastat töötanud, siis tuleb temasse lugupidavalt suhtuda. Kõik teavad täpselt, mida nad tegema peavad, sa ei pea neil kõrval olema ja juhendama. Ega teistmoodi väikeses firmas saagi.“

Kudina Tankla on väikefirma, mis peab üleval kahte tanklat. Üks Jõgevamaal Palamuse ja Saare vahel, teine Tartumaal Puhjas. Neile lisanduvad veel kauplus, neli reisibussi ja väike kütuseveok. Viimane on tuttuus ja Sanderi väike eelis konkurentide ees.

„Kui ehitajatel või põllumeestel on suurem töö käsil, siis sõidab paak objektile ja tangib kõik masinad korraga ära,“ näitab Sander varjamatu uhkusega väikest Iveco paakautot. „See teenus on ilmselt vajalik, sest nii suured kui ka väikesed firmad on meid enda objektile kutsunud. Lisaks sellele on see ainus Baltimaade paakauto, mille täismass jääb alla kümne tonni ja sellega saab viia kütust väikesaartele. Väikestele praamidele, mis käivad Piirissaare ja Prangli vahet, ei mahu suured veokid peale.“

Kudinal on automaattankla, Puhjas on päeval müüja kohal ja öisel ajal müüb kütust masin, sest inimeste palgal hoidmine on kallis. „Pärast öise alkoholimüügi keelamist ei olnud mõtet öösiti passida,“ põhjendab Sander.

„Aga võib-olla ostan hoopis ise paar jaama juurde, mõisniku mõtted pole keelatud,“ muigab Sander.





Naabrite odav kütus mõjutab kõiki

„Hindade erinevus naaberriikidega mõjutab kõiki tanklakette ühtemoodi,“ teab Olerexi aktsionär Antti Moppel. „Valgas pidime sulgema meie veokitele spetsialiseerunud tankla, sest käive kukkus lihtsalt nii palju. Mina pean seda otseselt Eesti aktsiisipoliitika tagajärjeks.“

„Suured transpordifirmad tangivad juba ammu Lätis ja Leedus ning see äravool on olnud massiivne,“ ütleb Moppel. „Konkurents rahvusvahelises transpordis on nii ränk, et vedajatel ei ole teisiti võimalik ellu jääda,“ ei pane Moppel seda tankijatele pahaks.

Polegi enam palju tanklaid osta

„Jaamade ülesostmise buum on läbi,“ ütleb Olerexi aktsionär Antti Moppel. „Praegu on kütuseturg nelja tegija turg, kus suured dikteerivad hinna ja väiksed on hinnavõtjad. Kasumimarginaal on väike, vähese klientuuriga jaamadel on vähem kliente ning ka käive ja kasum on väikesed, samas tegevuskulud kasvavad, jaamad ja tehnika vananevad ning vajavad kalleid investeeringuid. See ongi põhjus, miks väiketanklaid müüakse.“

Alexela Oili juhatuse esimehe Ain Kuusiku sõnul ei olegi enam palju tanklaid, mida osta: „On veel Krooning, kus omanike seas juba on Olerex ning Jetoil, mis on väga tugev hulgimüügifirma.“

Veidi rohkem kui aastaga on kolm suurt tanklaketti konkurentidelt ostnud kümneid tanklaid. Eelmängu algatas Olerex, mis 2015. aasta kevadel ostis ära Lukoili tanklaketi 37 jaamaga. Aasta oli vaikust ja siis algas praeguseni kestev osturalli.

Alexela ostab aprillis 2016 Mokteri 4 tanklat.

Circle K ostab juunis 2016 Premium 7 23 tanklat.

Olerex ostab augustis 2016 Raktoomi 3 tanklat.

Olerex ostab novembris 2016 Mahta Kütuse 8 tanklat.

Olerex ostab juunis 2017 Favora 7 tanklat.