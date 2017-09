Kuid ajakirja People allika väitel olid ümberkaudsed juba ammu valmis, et Fergie ja Josh teatavad lahkuminekust. „Tähtis tegur on nende suur erinevus. Algul tõmbaski see neid teineteise poole ja tegi suhtluse nii lõbusaks.“ Lauljatar olevat loomult lustlik ja armastavat seltskonnaelu, Duhamel aga rahulik. „Nad on pärit ka täiesti eri keskkonnast ja nad tahtsid lihtsalt erinevaid asju.“ Samuti viis kuulsat paari viimasel ajal järjest rohkem lahku kummagi töö.

Fergie ja Josh ei teinud saladust sellest, et argipäevad ei pruugi olla kerged. Duhamel pihtis Ellen DeGenerese jutusaates, et kobab last kasvatades pooltel juhtudel pimeduses. „Fergie on raudselt arenenum kui mina ja ka kannatlikum. Aga ma tunnen, et olen palju enam ... Mõistad, 40aastaselt on hoopis teine tunne last saada kui 22aastaselt, nii et olen toonasega võrreldes ikka veidi küpsem.“