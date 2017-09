Lauljatar tõdes, et ta on üritanud jooksmas käia, kuid säärast emotsiooni pole ta varem kogenud: „Kõik trennid on alati natuke eneseületamine, sest pulss on seal nii kõrge, et alati olen tunnist tulles näost punane ja higi voolab üle keha. Kui ma muidu kulgen rahulikult, siis Kick-It tõstab kogu mu keha teise kiirusesse.“

Kätt harjutab armastatud lauljatar ka golfis: „Golf on hoopis teine. See on värskes õhus kulgemine ja väga oluline on tehnika. Tehnika on oluline ka võitluskunstidest inspireeritud treeningul, nii et mingil määral pealtnäha erinevad alad isegi kattuvad.“

Trenn lööb vere korralikult käima

Kuigi Eda-Ines on harjunud saatejuhi ja lauljana suurte masside ees esinema, tekitas festivali laval spordiliigutuste ette näitamine temas ikkagi hirmu: „ Ma ei ole professionaal selles valdkonnas ja mõtlesin, et appi, kuidas see kõik ometi välja tuleb. Samas tundus uus roll huvitav ja tekitas elevust.“

Laulja tõdes, et kui tal õnnestus sportides natukenegi head eeskuju näidata, siis ta teeb seda hea meelega edaspidigi: „Minu arust sellist trenni tasub proovida ja kui keegi vähegi minu treeningust inspiratsiooni sai, siis see on kõik õige eesmärgi nimel.“ Eda-Ines kinnitas, et tema on tänu treeningule saanud võitu ka madalast vererõhust: „Ma talviti võitlen madala vererõhuga, aga trenn lööb vere korralikult käima. Lisaks annab positiivse emotsiooni, nii et sa lahkud sealt alati hea tujuga.“

Eda-Inese tugevad löögid võtavad noormehedki võhmale. Robin Roots

Aeroobikatreeneri Kaja Tuisu sõnul on Eda-Ines erakordselt tubli ja andekas ning kogunud oma tugevate löökidega juba üksjagu kuulsustki. „Kord oli meil tunnis kuskil 20aastane poiss, kellega Ines oli nõus trenni tegema. Aga kuna tal on niivõrd tugevad käe- ja jalalöögid, siis nägi poiss kurja vaeva, et hakkama saada ja oli lõpuks täiesti võhmal.“

Armastatud tippbaleriin Age Oks alustas treeningutega alles eelmisel sügisel. Kaja Tuisk aga nägi oma kogenud treenerisilmaga, kui kiiresti kõiksugu liigutusi ette ja taha tegema harjunud Age trennis arenes ning kutsus temagi pühapäevasele treeningpeole rahvale harjutusi ette näitama.

Habras baleriin võib olla uskumatult jõuline. Robin Roots

Age Oks jõudis trenni tänu tuttavale

Kunagine Inglise Rahvusliku Balleti esitantsija Age Oks tõdes, et algul oli tal võitluskunstidest inspireeritud treeningul raske: „See tund erineb tantsust, kuna töötab hoopis teine lihasgrupp. Aga trenn on nii unikaalne, et ma ei saanud eemale jääda.“

Age rääkis, et ta polnud aastaid trenni teinud ja otsis juba pikemat aega võimalust proovida midagi uut: „Ma olen varem tegelnud küll joogaga, aga see ei võta niimoodi meeldivalt võhmale. Väga hea tuttava kaudu sattusin Kaja Tuisu trenni ja nüüd olen saanud uue harrastuse. Pean tunnistama, et peale tantsu pole ma millegagi tegelenud, nii et pulss ikka tõuseb.“

Trennis tekkiv tunne meenutab maailma balletilavadel publiku südameid vallutanud Agele tunnet, mida ta kunagi tantsijana koges. „Saan ennast heas mõttes välja elada ja vormi hoida. Selline maha laadimise tunne mõjub positiivselt igas mõttes.“