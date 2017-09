„Meie sõpruse alus on ausus,“ kinnitas lauljatar Nele-Liis Vaiksoo Naistelehes, et tema 13aastane poeg Ron kuulub tema parimate sõprade hulka. „Proovin temaga kõigest rääkida. Usaldame teineteist täielikult.“

Ema ja lapse suhetes peab naine oluliseks just mõistmist. „Mina olen oma poja vastu aus. Kui mul on töiselt hõivatud periood, olen seda talle ka alati öelnud, et on selline aeg, kui me kohtume vähem ja saame koos olla harvem. Oma last ma muidugi päris üksi ei jäta. Tegelikkuses olen ma ju ikka kodus nagu kõik teisedki emad, lihtsalt ehk veidi teistel kellaaegadel kui tavalised vanemad.“