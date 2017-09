Munakive hõõruti just hambaharjadega selleks, et propageerida tudengite hulgas hammaste eest hoolitsemist. Nõnda võiski reedel näha lustakat vaatepilti, kuidas õppurid ühes tudengipäevade maskoti Villemiga kätel käia lasid. Need, kes hambaharja ise kodust kaasa ei võtnud, said vajaliku töövahendi korraldustiimilt. Raekoja platsi puhastustöödeks kasutatud hambaharja hilisem sihtotstarbeline kasutamine oli tungivalt mittesoovitatav.

Täna läheb puhtal platsil rebasteerimiseks

Kumb siiski olulisem oli – kas Raekoja platsi puhtad kivid või tudengite aukudeta hambad? „Arvan, et lõppkokkuvõttes on ikkagi suuhügieen tähtsam, aga me ei tohi unustada meie armast Tartu linna, kes kõiki meie tudengeid majutab ja kus me saame koolis käia,“ sõnab üks ürituse korraldajaid, tudeng Rosiine. Neiu usub, et Eesti üliõpilased peavad hammaste eest hoolitsemist oluliseks. „Eesti tudengid üldiselt ikka käivad hambaarsti juures ja nii-öelda suuhügieen on populaarne,“ sõnab ta. Siiski nendib ta, et paljudel tudengitel on näpud pidevalt põhjas, nii et nemad ei saa ka kõige parema tahtmise korral hambaarsti juurde minna. Seda enam, et tasuta hambaravi lõpeb 19. eluaasta saabudes. „Kui sul raha ei ole, siis ilmselt sinna ka ei jõua,“ tõdeb Rosiine.