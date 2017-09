Väikelinn. Jõhker mõrv. Puntras eraeluga uurija, kes üritab kuritegu lahendada. Eile õhtul ETVs eetrisse jõudnud „Lõksus – tapja meie seas” on Islandi kõigi aegade kalleim seriaal.

Väikelinnas hargnevaid mõrvu üritavad eri krimisarjades lahendada teisedki puntras eraeluga uurijad, kuid Islandi näitleja, lavastaja ja produtsendi Baltasar Kormákuri „Lõksus” tõuseb esile juba ainuüksi lihtsa tõiga poolest, et see on tooni, õhkkonna ja maastiku poolest ainulaadselt islandipärane, kirjutab Indiewire.com. See on Islandi kõigi aegade kalleim telesari, mille maksumust hinnatakse umbes 6,5 miljonile eurole. Tavaliselt on Islandi seriaalide tegemisele kulunud 5–10 korda vähem raha.

Tegevuse keskmes on Ida-Islandi väikelinna politseiülem Andri (üks Islandi nimekamaid näitlejaid Ólafur Darri Ólafsson), kelle tiim leiab fjordiveest kalavõrku kinni jäänud mehetorso. Samal ajal ilmneb, et tema eksnaine naaseb koos oma uue kallimaga kodulinna. Laiba tuvastamine osutub võimatuks, linnakese matab aga enda alla kohutav lumetorm, mille tõttu ei saa Reykjavíki kriminalistid kohale tulla. Andri, tema kaks tütart, linnarahvas ning praamitäis potentsiaalseid mõrtsukaid on üheskoos lõksus. Lõksusolek on metafoor ka politseiülema eraelule – ta on sunnitud elama ämma-äia keldris sellessamas väikelinnas, kuhu ta kunagi oma eksnaise õnne nimel kolinud oli.