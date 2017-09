Pärast majanduse aastatepikkust vindumist ühtäkki lahvatanud 5,7 protsendiline majanduskasv paneb pea pööritama ka valitsusel. Sest kuidas muidu mõista, et järgmise aasta riigieelarve näeb ette rohkema raha kulutamist, kui eelarvesse laekub. Tõsi, defitsiit on varemplaanituga võrreldes küll väiksem, kuid puudujääk on puudujääk. Tavamõistus küll ütleb, et headel aegadel tuleb reserve koguda, et oleks, mille abil halbu aegu üle elada, kuid valimiseelsel aastal selline loogika ei kehti.

Hetkel küll veel ei paista, et diivanis oleks varjul naftamaardla nagu enne eelmise mulli lõhkemist ühes pangareklaamis, kuid rumal oleks oma vigadest mitte õppust võtta. Ohutulukesena peaks meil silme ees olema kümnenditagune masu, mis päädis maksutõusu ja valusate palgakärbetega. Kui rasvase majanduskasvu ajal on eelarve defitsiidis, siis milline on saab olukord olema kasvu aeglustudes või majanduse langedes.

Juba mõnda aega on muret tuntud, et praegune kiire palgakasv pole jätkusuutlik ja on majandusele kahjulik. Murelikud on kõik peale palgasaajate, kes küsivad, miks paljuräägitud palgakasv küll nendeni pole jõudnud. Kui inimestele jääb võimuliidu maksumuudatuste tulemusena järgmisest aastast 62 euri rohkem kätte, siis kas tööandjate vastumeelsus tõsta lisaks sellele veel miinimumpalka (või üldse palkasid), on kitsidus ja soov teenida riigi otsuste arvelt lisatulu või hoopis vastutustunne, et palgaralli ei viiks ülekuumenemise ja hilisema väga valusa jahtumiseni.

Kui ettevõtjad ei taha, et neist jääks mulje, et nad kasutavad tulumaksumuudatusi hõlpsa lisatulu teenimise võimalusena, siis peaksid nad sellest konkreetsete sammudega märku andma. Kui aga palgatõus viib konkurentsivõime languseni, siis kas ettevõtjad on kaalunud tootlikkust tõstmise võimalust, et ei peaks rääkima, kui hukatuslik on palkade tõus riigi majandusele?

On loomulik, et kõik tahaks heade aegade majanduskasvust osa saada. Kuigi keskmine palk on jõudnud üle 1200 euro, jääb mediaanväljamakse alla tuhande euro. Oluline on leida mõistlik tasakaalupunkt heldelt kulutada kavandava valitsuse ja palgapidurit tõmmata soovivate tööandjate soovide vahel. Kellegi huvides pole, et riigi kulutamisvõime piirdub valimiseelse aastaga ja sealt edasi terendaks juba säästurežiim.