Räägitakse, et jälle võetakse üks bussiliin maha. Peipsi-äärse piirkonna Tallinna–Alatskivi liini maha võtmise põhjendus on loogiline ja universaalne – vähe sõitjaid. Aga kuidas need vähesed hakkama saavad, see ei huvita kedagi. Mitu senist sõitjat olid kurvad, ent minu üle 80aastane naaber oli mõistev.

See pidi olema ülemaailmne suundumus, et maapiirkondades ei elata ja kõik koonduvad suurematesse keskustesse. Sõiduauto (naaber veel sõidab ise) ongi lahendus, kui tahad maal elada. Samas ei ole ju kõik võimelised autot omama ja sõitmagi. Endalgi läheb sissetuleku „ülejääk“ maja kõpitsemisele – eluaset tuleb ju ka kohendada. Eriti, kui silmas pidada, et maaelamutelegi hakkavad kehtima uued standardid. Individuaalselt tuleb rajada nii korralikud kaevud kui kanalisatsioon. Mitte nii, nagu asulates, kus tehakse ühisprojektid.

Meie poliitikud mõtlevad vaid lähiajale, pikaajalist visiooni neil pole. Vähemalt mul ei ole nende jutust selgeks saanud, kas siis tohib-saab-peab maal elama või mitte? Mida riik soovib ja mis riigile hea on – kas ongi tore, kui suured alad jäävad asustamata?