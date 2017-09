„Mu vanaema helistas ja ütles, et kõik vanad kollaste lehtedega kaustikud, mis tal kodus vedelesid, olid kleite ja seelikuid täis joonistatud,“ räägib uudisteankur Keili Sükijainen, kellel sündis koostöös Tallinn Dollsiga riidekollektsioon.

Suure üllatusena esitles telekanali uudisteankur Keili Sükijainen koos Tallinn Dollsiga reedel peetud TV3 sügispeol oma rõivakollektsiooni „Tallinn Dolls TV by Keili“. „Tallinn Dollsi juht Mari Martin helistas mulle suvel ja ütles, et neile väga meeldib, kuidas ma riides käin ja et ma inspireerin neid,“ räägib Keili, kuidas Mari pakkus talle võimalust üheskoos kollektsioon teha.