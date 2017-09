Täna hommikul tekkis Londoni lõunaosa elamurajoonis kahtlus, et piirkonnas on keemiasaaste. Paljud inimesed, kes oksendasid ning tundsid limaskestade ärritusi, viidi haiglasse.

Tunnistajad rääkisid The Sun'ile, et tundsid erinevaid ärritusi ning iiveldust. Taksojuht Ian Crouch (39) sõnas, et nägi päästebrigaade oma maja ees. "Kui ma rääkisin politseinikuga, ütles ta, et minu naabruskonnas olid inimesed kurtnud ärrituse üle ehk nad olla terve hommiku oksendanud."

Mees lisas veel, et elanikud on mures, kas tegemist on terrorirünnakuga või mitte. Ent politsei sõnul ei ole hetkel paanikaks põhjust. "Tundub, et meid võidakse kodudest evakueerida, sest arvatakse, et see tuleb kanalisatsoonist."