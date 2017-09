Tuntud toidu- ja joogibrändid on juba aastaid petnud ostlejaid sellega, et müüvad neile originaalidega võrreldes ebakvaliteetsemat kaupa, sõnas Euroopa komisjoni volinik.

Tšehhi volinik Věra Jourová on veendunud, et suured korporatsioonid rikuvad teadlikult seadust. "Ütleme seda esimest korda selgelt: see on ebaaus kaubanduspraktika. Paljudel juhtudel, jah, olen veendunud, (et seadust on rikutud,) kuna see on olnud ilmselge petmine," vahendab The Guardian.

On leitud, et Ida-Euroopas müüdavatel ning Lääne-Euroopas müüdavatel kaupadel on suur kvaliteedivahe. See puududab nii magusaid jooke ja kalapulki, aga ka näiteks puhastusvahendeid ja valmistoitu. Jourová sõnul pn vahe isegi siis, kui sama kaup on samas pakendis.