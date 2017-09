Eestlane peab end laulurahvaks, kuid hiljutistest sündmustest lähtuvalt näib ta end pidavat võirahvaks ka. Süüdistatakse, et just meedia on tekitanud olukorra nimega võikriis. Ja inimesed näivad kriisi tõsimeeli võtvat: kes laob kassalindile 10 pakki võid, kes 25.

Viimatimainitud rekord pärineb vanemalt daamilt, kes tõenäoliselt mäletab hästi aegu, mil midagi polnud saada. Olgu võitootjate ja -tarnijate poolsed selgitused millised tahes, näib võisõbra suurimaks vaenlaseks olevat seega hoopiski teine võisõber - keegi, kes jõuab letini varem ja kogub koju rohkem.

Ainult, et miskipärast pole võiletid kunagi päris tühjad - kallimad pakid seisavad tihti veel õhtutigi pühalt ja puutumatult. Järelikult tahavad kõik saada võid odavalt - pole mitte võikriis vaid võihinna kriis.

Kuid kas mitte hamstrilaadne võivarumine olukorras, kus võid on, aga vähe, ei kergita selle hinda veelgi?