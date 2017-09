Seaduse järgi peab igas sõidukis olema töötav tulekustuti, mida tuleb ka iga-aastaselt kontrollida. Arvestades, et ainüksi viimase seitsme kuuga on kõigis transpordivahendites kokku olnud 223 tulekahju, võiks arvata, et tulekustuti vajalikkus on statistikaga tõestatav, ent päris nii lihtne see pole.

Väga keeruline on numbritega põhjendada nõuetekohase tulekustutivahendi vajadust ehk näidata, kui tihti keegi iseseisvalt sõidukit kustutma asub. Päästeamet säärast infot ei kogu, politsei ka mitte. Samuti ei oska vasust anda Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit, mille liikmed on 15 tuleohutusfirmat, kes tegelevad tuleohutuspaigaldiste hoolduse, projekteerimise ja ehitamisega.Päästeameti pressiesindaja Kristi Kais tunnistab, et loomulikult oleks hea, kui tulekustuti leiaks kasutust iga kord kui õnnetus juhtub, ent siinkohal tuleb mängu ka indiviidi oskus ohusituatsioonis reageerida. „Õnnetuste puhul ei tea me kunagi, kuidas me sellele reageerime ja kuidas probleemi lahendama hakkame, sest õnnetused ei hüüa tulles. Ilmselt on tulekustuti kasutamisega täpselt samamoodi nagu spordiga, et mida rohkem harjutad ja vaeva näed, seda professionaalsemaks sa muutud“

Päästeamet ei pea arvestust selle üle, mitu autopõlengut jõuab sõidukijuht iseseisvalt enne päästjate saabumist kustutada. Teadaolevalt tuleb seda vahel ette.Pressiesindaja toob näite möödunud suvest. Augustis põles Virtsus auto, mille kustutas juht iseseisvalt , päästjad eemaldasid edasise süttimise vältimiseks akult juhtmed ning jahutasid mootorit veega. „On olnud ka selliseid sündmuseid, kuis kasutatakse tulekustutit, kuid sellest pole tulekahju kustutamiseks piisanud,“ selgitab Kais.

Kuna kustutitenõue sõidukites tuleneb majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusesest, siis äkki tuleks muuta seadust? Võib-olla pole vaja igasse sõiduautosse kustutit. „Kustutite mõte autos on just see, et väikest algavat põlengut on sellega võimalik kustutada enne, kui terve auto lahtise leegiga põlema läheb. Sellisel moel on see nõue juba päris pikka aega kehtinud. Loogiline on ka eeldada, et sellisest väikesest põlengust, mille inimene suutis ise kustutada, ei teatatagi päästeametile, seega nendeni jõuavadki ainult sellised teated, kus päriselt professionaalset kustutusteenust vaja on,“ selgitab majandusministeeriumi pressiesindaja Mihkel Loide.

Hea lugeja! Anna teada, kui mitmel korral oled sina tulekustuti järele haaranud ning kuidas on see sind aidanud.