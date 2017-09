Ühe numeroloogilise teooria järgi lõppeb maailm juba tuleval laupäeval - 23. septembril, mil väidetavalt sõidab Maale sisse teine planeet, vahendab Fox News.

Kristlik numeroloog David Meade leiab, et Luuka evangeelium read kinnitavad, et hiljutised sündmused nagu päikesevarjutus ja orkaan Harvey, on tõepoolest maailmalõpu tunnus.

Meade viitab, et ettekuulutus peitub Luuka evangeelium 21. peatüki värssides. " Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal

on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast," seisab seal.

"Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste

kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse," on samuti Luuka evangeeliumi värss, millele Meade vihjab.

Miks 23. september? Väidetavalt tuli see kuupäev, kui pandi kokku juba piiblis olemasolev info ning lisati sellele Giza püramiidilt saadud teave. Meade on rajanud oma teooria toetudes sellele, et väidetavalt möödub planeet Nibiru 23. septembril Maast, põhjustades seejuures hävingut. Teoorias peab mees võimalikuks ka seda, et Nibiru sõidab Maale sisse ehk hävitab terve planeedi.