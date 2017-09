Pole välistatud, et sul tuleb tegemist teha isikuga, kelles näed ohtlikku konkurenti. Ära mõtle, et sul on põhjust teda karta – nii suurendad ise oma hirmu.

Palju õnne, Kaalud! Algav aastaring on hea selleks, et õppida ja ennast arendada valdkondades, millest on elus praktilist kasu. Oled väga tundlik ja kui sa enese tasakaalustamiseks midagi ei tee, kipud kergesti ärrituma. Eriti tööasjus on sind lihtne endast välja ajada. Oluline on hoida tervist, piisavalt puhata ja vältida üle pingutamist.