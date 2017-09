Väga rahumeelne ja harmooniline see nädalavahetus ilmselt ei tule. Mingid ammused probleemid tõusevad taas päevakorrale ja röövivad su hingerahu.

Seikluslusti on palju. Ehk võtad ette mingi julgustüki, mis võib seotud olla kõrguste või kiirustega. Selle läbi tegemine on sulle vägagi suur väljakutse.

Kaksikud

Vanema põlvkonna sugulastega suhtlemine nõuab omajagu püsivust, aga just seda kipub sul praegu nappima. Hoidu taktitundetust käitumisest, ära vaidle vanematega.

Vähk

Ilmselt tahad tegutseda, näiteks kuhugi sõita. Plaanipäraselt see ilmselt ei suju, aga ehk ongi põnevam, kui ootamatute olukordadega rinda pista tuleb.

Lõvi

Sind võib vallata kange tahtmine äriasju korraldada või siis millessegi investeerida. Sellised otsused tasuks aga heaga edasi lükata, kuna reaalsustaju pole praegu su tugevaim külg.

Neitsi

Pabistad liiga palju selle pärast, mida kallim sinust mõtleb. Talle meele järele olemise nimel kipud ehk mingeid asju ta eest varjama. Usu – vaid siirus on see, mis usalduseni viib.

Kaalud

Väga tugevat pingutust sa praegu ei talu. See võib su tervisele isegi ohtlik olla. Joovastavad joogid võivad su organismi tugevamini mõjutada. Võta aega ennekõike lõõgastuseks.

Skorpion

Küllap valdab sind soov peole minna ja rihm lõdvaks lasta. Seejuures ära ohutunnet unusta – võid kokku sattuda õige ebameeldivate alkoholiuimas tüüpidega.

Ambur

Võimalik on mõningane tujutus. Ehk tundub sulle, et teised ei arvesta sinuga piisavalt. See muudab sind kriitiliseks. Mitte ainult nende, vaid eelkõige iseenda suhtes.

Kaljukits

Ole võõramate inimeste suhtes veidike umbusklikum, eriti juhul, kui mängus on suur raha. Keegi võib proovida sind alt vedada või mingisse jamasse mässida.

Veevalaja

Võimalik, et sulle proovitakse õige libekeelselt mingit imelist uudset asjandust maha müüa. Isegi kui see sulle ahvatlev tundub, võta aega, et asja üle järele mõelda.

Kalad

Armastatud inimese nimel oled valmis palju tegema, ka enda soovid ja vajadused tagaplaanile jätma. Ehkki see algul loomulik tundub, on hiljem üsna valus.

Sünnipäevalapsele