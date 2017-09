Kaksikud

Algab periood, mil harmoonia kodustes suhetes on väga tähtis. Probleemid teevad sulle haiget. Seetõttu oled valmis keerukas olukorras rahuinglina käituma.

Vähk

Vahva on toredate inimestega kohtudes ka paar sõna juttu ajada. Vaata ainult, et sa end pidurdamatult lobisema ei unusta, sest kohustusigi on sul vaja täita.

Lõvi

Pilk jääb peatuma kaunitel riietel, mis ehivad mannekeenide kauneid figuure vaateakendel. Mingi asjaga võib olla nii, et sa lihtsalt pead selle endale saama, maksku mis maksab!

Neitsi

Sul on väga vaja olla inimeste keskel. Midagi tehes tahad pidevalt ka kelleltki teiselt kinnitust saada selle kohta, et õige tee valinud oled. Heakskiit on oluline.

Kaalud

Unistusi sul on. Pead aga ilmselt vajalikuks neid kiivalt enda teada hoida. Ehk on sul uskumus, et kui oma soovidest valju häälega rääkida, kaotavad need väe.

Skorpion

Töö nimel oled pingutanud palju, nüüd ehk tunned, et tahaksid ellu rohkem lõbu ja naudinguid. Eriti tore oleks koos sõbraga kinno või teatrisse minna.

Ambur

Tasub pühenduda töistele asjaajamistele. Seda on lihtsam teha, kui suudad kenasti käituda ka selliste inimestega, kes sinu jaoks just kõige sümpaatsemad ei ole.

Kaljukits

Pole mõtet teadmisi vaka all hoida. Isegi kui teised alguses su arvamust kuuldagi ei taha, tee see kindlameelselt teatavaks. Sa ei pea neid kaua veenma, küll nad leebuvad.

Veevalaja

Ilmselt vajad aega, et millessegi põhjalikult süveneda. Pinnapealne toimetamine sind ei huvita. Eriti hästi keskendud siis, kui tunned, et oled saladusele jälile jõudmas.

Kalad

Niisama lobisemiseks tänane päev ei sobi, tähtsatest asjadest rääkimiseks aga küll. Ehk tuleb minevikust esile mingi vana, valuline teema, mis peab lahenduse leidma.

Sünnipäevalapsele