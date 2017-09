Plaanide haudumiseks sobib päev hästi, ent aktiivseks tegevuseks on veel varavõitu. Eriti tasub mõelda töiste asjade korraldamisele, aga ka sellele, kuidas tervise eest hoolt kanda.

Rutiin on sind ära väsitanud. Vajad vaheldust, vajad puhkust. Vaevalt sa seda endale kohe lubada saad, küll aga tasub puhkusepäevad tööandjaga kooskõlastada.

Kaksikud

Mingid kodused küsimused on sul juba mõnda aega lahendamata, praegune olukord toob need jälle meelde. Proovi leida viis, kuidas asjad lähipäevil korda ajada.

Vähk

Vaata tagasi – kas hiljuti on juhtunud seda, et jääd täbarasse olukorda teadmiste puudumise tõttu? Kui sul on vaja midagi juurde õppida, otsi selleks nüüd võimalusi.

Lõvi

Raha teenimine on sulle tohutult tähtis. Kui su peas on keerlemas häid mõtteid, siis tasub äriplaani kirjutamisega alustada. Selle kuhugi hindamisele saatmiseks on vara.

Neitsi

Kuu loomine Neitsi märgis võib päeva küll pinget tuua, ent annab sulle samas võimaluse oma tuleviku kujundamiseks just enese soovidele ja tahtmistele vastavalt.

Kaalud

Esile võib kerkida tundeid minevikust. Isegi juhul, kui need valu teevad, ei tasu teha nägu, et neid pole olemas. Selleks, et valust vabaneda, tuleb see lõpuni läbi elada.

Skorpion

Küllap on su plaanid uljad ja auahned. Sisimas sa ju loodad, et suudad maailma muuta ning teisigi sellesse protsessi kaasata. Usaldusväärsed koostööparterid on olulised.

Ambur

On õige aeg töiste plaanide tegemiseks. Kui tahad vastutusrikkamale ametikohale kandideerida, siis on aeg atra seadma hakata. Sul on vaja valmistuda.

Kaljukits

Ilmselt tunned vajadust enda teadmistepagasit täiendada või siis kohustust jagada infot neile, kes on sinust nooremad ja rohelisemad. Otsi selleks võimalusi.

Veevalaja

Sind võib vallata raskepärane meeleolu. Vajad võimalust üksi olla, et omi mõtteid mõelda ning peal selgineda lasta. Sest tegelikult sa ju tead, mis sind niimoodi painab.

Kalad

Selleks, et armusuhteid arendada, ei piisa ainult tugevatest tunnetest. On vaja ka mõistuspäraselt tegutseda, rääkida teisega asjadest, mis teile mõlemale olulised.

Sünnipäevalapsele