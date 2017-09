Isegi mõttekaaslastega asju arutades tekib mõnikord olukordi, kus te ühel meelel pole. Ei tasu solvuda ega riidu kiskuda, on normaalne, et igaüks näebki maailma veidi erinevalt.

Kaksikud

Tööl ole põhimõtteline – ära hakka tegutsema enne, kui oled täpselt aru saanud, mida sa tegema pead ning milliste tulemusteni on vaja päeva lõpuks jõuda.

Vähk

Tänastes vestlustes on sul rakse hoida konkreetset joont. Mõtted kipuvad laiali valguma, võid väljenduda paljusõnaliselt. Mõni oluline asi võib sootuks ununeda.

Lõvi

Enne raha välja käimist tuleb üheksa korda mõelda! Veelgi parem, kui saad äritehingud või suured ostud edasi lükata, sest valitseb küllaltki suur oht mingil viisil petta saada.

Neitsi

Sinu ootused armastatud inimesele on suured, ent sa millegipärast pead loomulikuks, et ta su soove silmist lugeda suudab. Ja kui märkad, et see nii ei ole, solvud üsna kergesti.

Kaalud

Kui end väsinuna tunned, siis hoidu kangelast mängimast ja jõuga edasi pingutamast. Kui keha ütleb sulle, et on vaja puhata, siis võta teda kuulda – keha on ju alati aus!

Skorpion

Lapsevanema rollis võid end mannetuna tunda. Teed küll kõike enda meelest õigesti, ent järeltulijad ei tee sind justkui kuulmagi. Vajadusel küsi kelleltki juhatust.

Ambur

Asjatoimetused võivad venida seetõttu, et sul on liiga vähe infot või siis on sinuni jõudnud teave ekslik. Enne, kui midagi kellelegi edasi räägid, kontrolli faktide paikapidavust.

Kaljukits

Sa ei saa loota ei iseenda ega teiste mälule – pane olulised kohtumised ja kokkulepped kirja, kontrolli üle, kas ka teine osapool asjast samamoodi aru sai nagu sina.

Veevalaja

Fantaasialend on kõrge, mõttes ehitad üles vägeva äriplaani, mis kiiresti raha sisse tooma hakkab. Kui seda aga ellu viima hakkad, jooksed üsna ruttu ummikusse.

Kalad

Merkuuri ja Neptuuni opositsiooni mõjul kipuvad tunded mõistusest üle käima. Võid olla haavatav ning teiste sõnu liigselt südamesse võtta.

Sünnipäevalapsele