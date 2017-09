Veenuse ja Uraani trigooni toel oled seikluslusti täis, põnevust pakub vastassoo esindajatega tutvuste sõlmimine. Flirt on sinu jaoks vahva mäng, millest satud kergesti õhinasse.

Kaksikud

Suhtlemist ja ringi liikumist on palju. Võid üllatavas kohas kogemata kombel kokku joosta võõraga, kellega vestlus kohe ladusalt arenema hakkab. Sellest võib sõprus sündida.

Vähk

Kui sul tekib originaalne äriidee, tuleks sellest kiiresti ka otsustajatega rääkida. Sinu nutikast mõttest võib alguse saada kogu töökollektiivile kasu toov tegevus.

Lõvi

Oleks aeg silmaringi avardada. Külasta kohta, kus sa varem pole käinud või mine koolitusele. Tasuks õppida midagi loomingulist või siis arendada suhtlemisoskust.

Neitsi

Kui end ebakindlalt tunned, tasub meenutada hetki, mil olid julge ja õnnelik. Leia positiivne ja kindel tunne minevikust ning too see tänasesse päeva!

Kaalud

Paljutõotav päev armusuhete vallas. Võimalik, et kallim sind kuidagi üllatab või siis tunnistab keegi sõpradest punastades, et tegelikult on ta sinusse kõrvuni armunud.

Skorpion

Eriti hea päev naissoost Skorpionidele, kes on kavalad isiklikku veetlust karjääri arendamisel oskuslikult ära kasutama. Kõrgel positsioonil härradega on lihtne läbi saada.

Ambur

Vajad vabadust, võimalust tänast päevakava enda tujudest lähtuvalt planeerida. Kui saad tegeleda asjadega, mis pakuvad naudingut, edeneb kõik suurepäraselt.

Kaljukits

Kui keegi vanematest sugulastest on palunud su abi tehnilistes küsimustest, proovi täna ta jaoks aega leida. Võid ka enese jaoks mingi uue põneva (kodu)tehnikavidina avastada.

Veevalaja

Ootamatute mõttekäikudega tõmbad endale teiste tähelepanu. Võid teisi jahmatada, aga ka tänu omapärale saada tuttavaks põneva ja uudishimuliku vastassoolisega.

Kalad

Võid saada tuttavaks kellegagi, kes ärialaselt vägagi kasulikuks osutub. Hea läbisaamine kolleegidega tagab selle, et nad sulle uute ideede rakendamisel toeks on.

Sünnipäevalapsele