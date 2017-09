"Tähendab, vähemalt tiss on õige!" teatas armastatud lauljatar Tanja Mihhailova-Saar, kui astus TV3 sügispeol lavale ja nägi, et seal on juba ees näitleja Marta Laan, kes nägi kahtlaselt tema moodi välja.

Marta ja tema kallim, dirigent Valter Soosalu osalevad tänavu näosaates ja sel puhul astusid nad TV3 sügispeol üles paroodianumbriga, millega andsid aimu oma oskustest. Marta ja Valter kehastusid abielupaar Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saareks ning andsid ägeda show, mille lõpus ka päris Tanja ja Mikk lavale tulid.

Vaata Õhtulehe videost, milline Marta ja Valteri etteaste oli.