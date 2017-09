Türgi politsei pidas kinni 74 kahtlusalust, kes väidetavalt kuuluvad äärmusrühmitusse Islamiriik (IS), vahendas ERR.

Uudisteagentuuri Anadolu andmeil korraldas terroritõrje politsei üheaegselt operatsiooni 15 erineval aadressil Istanbulis.

Anadolu teatel on 73 kinnipeetut välismaalased ning nad antakse väljasaatmiseks üle vastavatele organitele. Nende rahvust ei ole seni avalikustatud.

IS on võtnud omaks mitu verist rünnakut Türgis, milles on hukkunud üle 300 inimese.