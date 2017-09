Hiljuti avalikkusele tulnud uudis sellest, et Tanel Padari kaasa Kristel Mardisoo on abielus hoopis teise mehega, võtab aina tuure juurde. Sõna võtsid ka bravuuritar Anu Saagim ning staarblogija Mallukas.

„Ma olen täiesti vale inimene sellist asja kommenteerima, sest ma olen täpselt samasugune,“ rääkis bravuuritar intervjuus TV3-le. Edasi Anu ei kommenteerinud ning lisas vaid, et pealtnäha ei pruugigi miski valesti olla.

„Vaene Tanel Padar - ta on ka inimene,“ võttis oma seisukoha tuntud blogija Mallukas. Mariann tunneb Padarile siiralt kaasa ja leiab, et Kristel ei oleks tohtinud niimoodi käituda. Selline tegutsemine on ületanud kõik normaalsuse piirid.