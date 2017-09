„Tallinn Dollsi juht Mari Martin kirjutas mulle suvel ja ütles, et neile meeldib väga, kuidas ma riides käin ja mulle meeldib väga nende riideid kanda. Ta pakkus, et mis ma arvan, kui prooviksin anda paar hea ideed ja teeksime kollektsiooni,“ räägib TV3 uudisteankur Keili Sükijainen, kes esitles eile Tallinn Dollsiga tehtud rõivakollektsiooni „Tallinn Dolls TV by Keili“.

Keili räägib, et kollektsioon sai inspiratsiooni tänapäeva inimeste kiirest elutempost ja on tehtud selle mõttega, et igat kollektsiooni eset saaks rahumeeli kanda vabamas õhkkonnas tennistega ning ka pidulikumal juhul. „Põhiidee ongi see, et ei peaks viis korda päevas riideid vahetama. Ma kannan palju tosse ja kui päeva pealt keegi kutsub peole või peab minema võttele, mis on natuke viisakam, paned sinna alla ägedad saapad, jaki ja kaabu ning võid minna sama kleidiga.

