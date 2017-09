„Tegelikult alluvad kõik hüpnoosile, küsimus on selles, kui palju kulutada aega ja energiat sellele, et inimesed sisse viia,“ räägib hüpnotisöör Siim.

Eelmisel telehooajal hämmastas kõiki TV3 ekraanile jõudnud saade „Hüpnotisöör“, kus Maris Saar televaatajad lausa läbi ekraani transsi viis. Reedel peetud TV3 sügispeol katsetasid Maris ja tema partner Siim massihüpnoosi – kõik peolised, kes soovisid, kogunesid lava ette ja said proovida hüpnoosi minekut. „Olgem ausad, siin on pidu ja inimesed on natuke alkoholi joonud. Saada sellises melus keegigi alluma, on juba okei,“ ütleb Siim.

Pärast seda näidati hüpnoosi TV3 uudisteankur Keili Sükijaineni peal, kes sellele hästi allus. Siim ütleb, et oli üllatunud, et Keili melus sellega nii hästi hakkama sai. Marissa ja Siim ütlevad, et kõiki on võimalik hüpnoosi viia ning üldiselt sõltub see sellest, kui hästi inimene keskenduda suudab.

Hüpnotisöör Marissa ütleb, et tema avastas hüpnoosi enda jaoks, sest vajas seda ka ise. „See oli minu jaoks kiireim vahend, mis kohe töötas.“ Siim leidis hüpnoosi aga Marise kaudu.

Vaata videost, mida hüpnotisöörid Õhtulehele veel rääkisid.