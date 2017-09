Reede õhtul toimus Vabal Laval telekanali TV3 suur sügispidu, mis tõi kokku palju Eesti staare. Teiste seas märkasime liikumas ka imekaunist lauljatari Grete Paiat, kellel saatjaks maailmarändur Alari Teede.

Grete ei vaja kellelegi pikemat tutvustamist, Alari on aga viimsel ajal tuntuks saanud oma adrenaliinisõltuvuse demonstreerimisega. Maailmas tihti ringi rändav videooperaator Alari avaldas selle aasta alguses video sellest, kuidas uisutab jäätunud Rummu karjääril ning see sai üsna kiiresti äärmiselt populaarseks.

Alari, kellele kuulub videoproduktsioonifirma Hilife, peab koos sõbraga Jaan Parmask ka samanimelist hilife. videoblogi, milles noormehed avaldasid palju imelisi videoid sellest, kuidas ümber maailma ringi rändasid. Tänavu märtsis liitus nendega Tais ka lauljatar Grete Paia, kus tehti algust Grete uue muusikavideo filmimisega laulule „Wasted Youth”, mis avaldati augusti alguses. Teine pool videost filmiti aga suvel Ibizal.

Selles, et Grete ja Alari vahel on midagi enamat, kui vaid sõprus, ei olnud kahtlustki. Noorte vahel lendas sädemeid igas suunas ning teineteise suunas saadeti ülimalt armunud pilke. Ka naeratus ei kadunud terve õhtu jooksul kummagi näolt. Uurisime, kas tõesti on Grete ja Alari teineteist leidnud, kuid noored jäid oma suhte kommenteerimisel väga salapäraseks ja ei soovinud paljastada, kas ja kuidas nad teineteist leidnud on.