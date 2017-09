„Mul on üks vihkaja, kes kirjutab iga päev Poweri postkasti, et laske see Hunt lahti, nii jube, mida ta teeb, ta ei oska ja laske see idioot lahti. Aga ma armastan teda ka,“ muigab Poweri raadiohääl Brigitte Susanne Hunt, et tal on raadios nii fänne kui ka vihkajaid.

Brigitte ütleb, et ta ei ole vihkajale kunagi vastaud, kuid Brigitte teab, kus vihkaja töötab ning naine on teda päriselus ka näinud. „Vaatasin Facebookis, kes ta on. Ta on tõesti pühendunud vihkaja ja ma siis vaatasin, millega tema tegeleb. Ma tean ka, kes on tema ülemus, aga ma ei kavatse talle kaikaid kodaratesse loopida. Las vihkab,“ sõnab Brigitte.

