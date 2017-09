Daniel räägib, et kui ta sai kõne näosaate produtsendilt, vastas ta esiti, et peab natuke mõtlema. „Ma panin toru ära, vaatasin oma naisele otsa, et kas ma lähen näosaatesse. Ta ütles jah ja ma helistasin produtsendile tagasi ja ütlesin, et ma tulen!“

Daniel ütleb, et näosaates võib juhtuda kõike. „Muidugi tunneks ma end väga kindlalt, kui saaksin teha mingeid oma lemmikartiste, aga vaevalt, et nii hästi läheb. Kardan kõige rohkem selliseid vanu Eesti artiste, kellest mul pole aimugi,“ tunnistab ta.

Vaata videost, mida Daniel Õhtulehele näosaate kohta veel rääkis.