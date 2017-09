„Väga tore, et ta sinna läks. Tal andeid on, aga ta peaks neid veel harjutama,“ kiidab tõsielusaate „Prooviabielu“ staar Kalvi-Kalle Kruusamäe oma kallimat Helenit, kes sügisel osaleb saates „Selgeltnägijate tuleproov“.

Kalvi ütleb, et Helen on tallegi ennustanud ning oktoobris ennustatu läks täppi, kuid detailidesse mees ei laskunud. „Võimed avaldusid mul juba ammu. Märkasin neid alles siis, kui sain aru, et teistel neid pole,“ seletab Helen. Naine läks tuleproovi, sest Urmas Eero Liiv kutsus teda sinna. „Muidu ma ei oleks läinud. Mõtlesin, et ei oleks pidanud oma võimetega veel avalikkuse ette tulema.“

Vaata videost, mida Helen ja Kalvi-Kalle Õhtulehele veel rääkisid.