„See oli kindlasti üks erilisemaid päevi mu elus. Igat detaili ja tundi on natuke raske meenutada, aga ma mäletan, et palju oli jooksmist, närveerimist ja pinget. Totaalselt segane päev oli ja süüa ei jõudnud,“ meenutab oma kümne aasta tagust võitu saate „Eesti otsib supertaari“ esimene võitja Birgit Sarrap.

Eile peeti Vabal Laval TV3 suurt sügispidu, kus hõigati ka välja, et kevadel tuleb taas ekraanile TV3 hittsaade "Eesti otsib superstaari". Täpselt kümme aasat tagasi oli ekraanil esimene hooaeg, mille võitis Birgit Sarrap, toonase perekonnanimega Õigemeel.

„Sel hetkel, kui öeldi, et võitja on Birgit, oli tunne muidugi ülev. See päev on siiamaani ja jääbki ehk mu karjääris kõige olulisemaks hetkeks üldse. Vaatan sellele tagasi suure tänutundega.“

